ГД приняла закон об усилении контроля за соблюдением законодательства об иноагентах

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Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект об усилении контроля исполнения законодательства Российской Федерации об иноагентах. Об этом сообщается на сайте ГД.

Согласно новым нормам, позволяется проводить внеплановые проверки тех лиц, которые взаимодействуют с иностранными агентами и нарушают российское законодательство об иноагентах. Внеплановые проверки могут быть проведены на основании поступившей в Минюст РФ информации о соответствующих нарушениях.

Данный документ внесли на рассмотрение Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в апреле 2023 года, в первом чтении Дума приняла его в июне. Поправки вносятся в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

13 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об административном штрафе за невыполнение предписания, либо предупреждения Минюста РФ об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

Для граждан будет действовать штраф на сумму до 50 тысяч рублей. Должностным лица грозит – до 100 тысяч рублей и юрлицам – до 300 тысяч рублей.

В апреле 2023 года глава комиссии ГД Василий Пискарев сообщил, что думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ предложила штрафовать за игнорирование закона об иноагентах.