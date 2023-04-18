В Госдуме предложили штрафовать игнорирующих закон об иноагентах

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ предложила штарфовать за игнорирование закона об иноагентах. Об этом рассказал глава комиссии Василий Пискарев.

"В Кодексе об административных правонарушениях установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах: на граждан в размере до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – до 100 тысяч рублей", – написал он в своем телеграм-канале.

Пискарев также добавил, что сумма штрафа для юридических лиц может достигать 300 тысяч рублей.

Ранее российский Минюст обновил реестр иноагентов, внеся в него комедианта Семена Слепакова, журналиста и бывшего депутата ГД Игоря Яковенко, автора Mr. Freeman Павла Мунтяна и экс-спецкора "Новой газеты" Павла Каныгина.

В перечень иноагентов также попали правозащитная организация "Радужная ассоциация", издания "Агентство" и "Полигон", а также фонд "Карнеги за международный мир".

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