Госдума ввела штрафы для иноагентов, проигнорировавших предписание о нарушении закона

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об административном штрафе за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста РФ об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

Поправки внесут в статью 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Гражданам будет грозить за это штраф в размере до 50 тысяч рублей, должностным лицам – до 100 тысяч рублей, юридическим лицам – до 300 тысяч рублей.

Проект разработали члены комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства других государств во внутренние дела РФ во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.



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