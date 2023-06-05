Татьяну Лазареву оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом)

Пресненский суд Москвы оштрафовал российскую актрису и телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

17 мая стало известно, что Роскомнадзор составил протокол на Лазареву за отсутствие необходимой маркировки в постах в соцсетях.

Телеведущая была внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов еще в июле 2022 года. В обосновании включения в перечень было указано "осуществление политической деятельности".

Ранее за аналогичное нарушение Кузьминский суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Ивана Алексеева (Noize MC, признан иноагентом в РФ). Его обязали выплатить 30 тысяч рублей.