На Монеточку составили протокол из-за отсутствия маркировки иноагента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко (Елизавета Гырдымова признана иноагентом в РФ)

На певицу Монеточку (настоящее время – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) составили протокол из-за отсутствия маркировки о статусе иностранного агента в публикациях в Сети. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Протокол на Гырдымову составили по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Подробной информации о том, какие посты исполнительницы стали причиной для составления административного протокола, не приводится.

Сама певица не делала официальных заявлений о случившемся.

Певицу Монеточку признали иноагентом в РФ в январе 2023 года. Причинами для этого Минюст РФ счел получение певицей поддержки от иностранных источников, сбор средств в поддержку недружественной страны – Украины, а также высказывания против специальной военной операции.

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