Певица Монеточка отменила концерты в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко (Монеточка/Елизавета Гырдымова признана в России иноагентом)

Российская певица Елизавета Гырдымова (признана в РФ иностранным агентом), выступающая под псевдонимом Монеточка, заявила в своих соцсетях, что отменила концерты на территории России.

Она должна была посетить с концертами Новосибирск, Казань, Самару, Екатеринбург и Уфу. По словам певицы, фанаты артистки пожаловались, что в связи со статусом "перенесен" они не могут вернуть средства за билеты.

Монеточка понадеялась, что после ее официального комментария процесс возврата станет проще для поклонников.

20 января Минюст РФ включил певицу Гырдымову в перечень иностранных агентов. По словам ведомства, Монеточка получала поддержку от заграничных источников, осуществляла сбор средств в поддержку Украины, а также высказывалась против СВО.

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