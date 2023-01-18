В Госдуме назвали Монеточку "ломаным грошом" из-за антироссийских высказываний в Литве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Максим Иванов сравнил российскую певицу Монеточку с "ломаным грошом" из-за антироссийских высказываний на концерте в Литве. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Певица произнесла вместе со зрителями лозунг украинских националистов со сцены. В руках у Монеточки был бело-синий флаг, символизирующий протест против проведения спецоперации на Украине.

"Стала Монеточка ломаным грошом. Уехавших звезд, которые с западных сцен кричат антироссийские лозунги, не нужно никак наказывать, так как самое страшное с ними уже происходит – народное презрение", – высказался парламентарий.

Ранее на концерте в Дубае лозунг украинских националистов поддержал российский артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом). В ходе выступления Галкин сообщил, что не может придерживаться нейтральной позиции перед аудиторией.



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