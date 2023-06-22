Госдума приняла проект о лишении свободы за работу в иностранных НПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект о лишении свободы на срок до двух лет за повторное участие в работе или за организацию деятельности в РФ зарубежных или международных неправительственных организаций (НПО), данные о которых не внесены в специальный реестр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Авторами законопроекта выступили члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Ее возглавляет председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Так, в уголовном кодексе появится новая статья, согласно которой за участие в незарегистрированной НПО, если человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление, вводится штраф от 100 до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. При этом лицу могут запретить занимать определенные должности в течение пяти лет.

Ранее в Госдуме предложили запретить финансовым организациям выдавать кредиты иноагентам. Как отметил депутат Евгений Федоров, признанные в РФ иноагентами финансируются из-за рубежа и имеют возможность быстро покинуть Россию. Это представляет риск невозврата средств для российских кредиторов, объяснил Фролов.

Новости часа: Минюст РФ внес Greenpeace в перечень нежелательных НПО