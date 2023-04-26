В Госдуму внесли проекты о запрете участия в работе незарегистрированных иностранных НПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуму внесли проекты о запрете участия в работе иностранных неправительственных организаций, которые не были включены в реестр. Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"Очевидно, что иностранная НПО, которая намеренно отказывается регистрировать в Минюсте свой филиал, то есть действовать в соответствии с законодательством нашей страны, не может преследовать никаких благих целей", – объяснил глава комиссии Василий Пискарев.

Он отметил, что принимать участие в деятельности иностранной НПО можно со дня ее включения в соответствующий реестр. За участие в работе иностранных НПО, информация о которых не была внесена в реестр, будут предусмотрены штрафы: для граждан – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 100 тысяч рублей.

Кроме того, если нарушение будет допущено дважды, за него может быть назначена уголовная ответственность.

Ранее российское министерство юстиции включило в список нежелательных неправительственных организаций немецкий "Форум гражданского общества Россия – ЕС" и английский Институт государственного управления.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура РФ также признала нежелательной в РФ деятельность японской неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи".

