Минюст РФ включил литовский центр Riddle в список нежелательных организаций

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции России приняло решение включить в список нежелательных организаций литовский аналитический центр Riddle. Об этом свидетельствуют данные сайта ведомства.

"Riddle (аналитический центр "Риддл", Литовская Республика)", – говорится в сообщении.

29 ноября поступила информация, что российская Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность литовского центра Riddle.

Уточнялось, что подобное решение приняли в ходе рассмотрения поступивших в прокуратуру материалов. По информации ведомства, работа литовского центра может стать угрозой безопасности конституционного строя РФ.

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