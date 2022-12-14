17:21Политика
Минюст РФ включил литовский центр Riddle в список нежелательных организаций
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Министерство юстиции России приняло решение включить в список нежелательных организаций литовский аналитический центр Riddle. Об этом свидетельствуют данные сайта ведомства.
"Riddle (аналитический центр "Риддл", Литовская Республика)", – говорится в сообщении.
29 ноября поступила информация, что российская Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность литовского центра Riddle.
Уточнялось, что подобное решение приняли в ходе рассмотрения поступивших в прокуратуру материалов. По информации ведомства, работа литовского центра может стать угрозой безопасности конституционного строя РФ.
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