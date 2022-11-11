Генпрокуратура РФ признала фонд Вудро Вильсона нежелательной организацией

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Генпрокуратура РФ признала деятельность американского Международного центра имени Вудро Вильсона нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что по итогам изучения поступивших материалов прокуратура пришла к выводу, что деятельность фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

"Информация о принятом решении направлена в Министерство юстиции Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы"). Позднее Минюст внес ее в соответствующий перечень.

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