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16:58

Политика

Немецкую НПО Dekabristen e.V. внесли в перечень нежелательных в РФ организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минюст РФ внес в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность была признана нежелательной в России, немецкую организацию Dekabristen e. V. ("Декабристы"). Об этом сообщается на сайте министерства.

13 октября неправительственная организация была признана нежелательной по решению Генпрокуратуры РФ. В ведомстве подчеркнули, что Dekabristen e. V. угрожает конституционному строю и безопасности России.

До этого Минюст РФ включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, Канадский украинский конгресс, Конгресс украинцев Канады, Институт Макдональда-Лорье и Украинскую национальную федерацию Канады.

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