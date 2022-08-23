Координатора движения "Голос" Полину Костылеву исключили из реестра иноагентов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минюст РФ исключил координатора движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Полину Костылеву из реестра СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключена Костылева Полина Владимировна", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение принято на основании соответствующего заявления и документов, поступивших от уполномоченных органов власти РФ.

Ранее Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова, главреда журнала The New Times Евгения Альбаца, а также журналиста и медиаменеджера Дмитрия Алешковского.

