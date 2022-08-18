Депутат предложил привлекать иноагентов за дискредитацию ВС РФ сразу по уголовной статье

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госдуме предложили привлекать иноагентов сразу к уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ. Об этом пишет RT.
С инициативой выступил депутат Евгений Федоров. Соответствующее письмо было направлено генеральному прокурору Игорю Краснову.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в часть 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса России в части привлечения к уголовной ответственности не только лиц, повторно совершивших публичные действия в течение года, направленные на дискредитацию российских военнослужащих, но и лиц, признанных выполняющими функцию иностранного агента, а также представляющих руководящие органы НКО-иноагентов, минуя административную статью", –предложил парламентарий.
В свою очередь, адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев оценил данную инициативу. По его мнению, это предложение скорее всего будет реализовано, ведь подобным правонарушениям сейчас уделяют особое внимание.
"В нынешних условиях выявления иностранного влияния, уверен, для иноагентов будет разработан упрощенный порядок привлечения к уголовной ответственности", – добавил он.
4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ была введена статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".
Позднее Минюст разъяснил судьям отличия между статьями о фейках и дискредитации ВС РФ. Пособия от ведомства поясняют, как проводить судебную экспертизу по статьям КоАП и УК о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Авторы документа разъяснили значение слова "фейк" в контексте обозначенных статей. Объектом экспертизы в таком случае быть названо "сообщение", исследовать которое дозволяется "только с учетом контекста его размещения и коммуникативной ситуации".
Отдельно в Минюсте объяснили разницу между "негативным мнением" и "утверждением" о факте использования Вооруженных сил РФ. В первом случае будет рассматриваться "дискредитация" ВС, а во втором – "распространение заведомо ложной информации".
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