Минюст РФ включил в список экстремистов движение "Граждане СССР"

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Общественное объединение "Граждане СССР" внесено в список экстремистских организаций Минюста РФ в соответствии с решением Самарского областного суда. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Уточняется, что экстремистскими являются и аналоги движения с расшифровками "Держава Союз Советских Светлых Родов", "Совет Советских Социалистических Районов", "Совет Союза Советских Социалистических Районов", "Верховный Совет Воинов Державы Союза Советских Светлых Родов", "Сверхдержава Союз Советских Светлых Родов", "Верховный Совет Воинов Сверхдержава Союз Советских Светлых Родов", "ВСВ держава СССР", "Союз Советских Социалистических Республик".

Ранее Минюст РФ расширил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ.

Так, статус нежелательной организации был присвоен Канадскому украинскому конгрессу, Конгрессу украинцев Канады, Институту Макдональда-Лорье и Украинской национальной федерации Канады.