Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой НПО Dekabristen e.V.

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы"), сообщает пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что эта организация угрожает конституционному строю и безопасности России.

Информацию о принятом решении направили в Минюст для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

Ранее Минюст РФ расширил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ.

Так, статус нежелательной организации был присвоен Канадскому украинскому конгрессу, Конгрессу украинцев Канады, Институту Макдональда-Лорье и Украинской национальной федерации Канады.

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