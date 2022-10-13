09:56Политика
Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой НПО Dekabristen e.V.
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы"), сообщает пресс-служба ведомства.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что эта организация угрожает конституционному строю и безопасности России.
Информацию о принятом решении направили в Минюст для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.
Ранее Минюст РФ расширил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ.
Так, статус нежелательной организации был присвоен Канадскому украинскому конгрессу, Конгрессу украинцев Канады, Институту Макдональда-Лорье и Украинской национальной федерации Канады.
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