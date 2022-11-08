Депутаты попросят Генпрокуратуру признать "Гринпис" нежелательной организацией

Фото: AP/Efrem Lukatsky

В Госдуме предложили признать "Гринпис" нежелательной в России организацией. Парламентарии намерены обратиться в Генпрокуратуру с соответствующей просьбой. Об этом рассказал депутат Александр Якубовский в своем телеграм-канале.

"Сегодня с коллегами из межфракционной рабочей группы "Байкал" приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность международной организации "Гринпис", не подпадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ", – говорится в его публикации.

Однако Якубовский ничего не рассказал о том, что послужило мотивом.

Ранее Минюст РФ включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, Канадский украинский конгресс, Конгресс украинцев Канады, Институт Макдональда-Лорье и Украинскую национальную федерацию Канады.

Также Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы"). В ведомстве подчеркнули, что эта организация угрожает конституционному строю и безопасности РФ.

Позднее Минюст внес Dekabristen e.V. в соответствующий перечень.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!