Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить YouTube

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Бизнесмен Евгений Пригожин попросил генерального прокурора России Игоря Краснова провести проверку деятельности YouTube. Соответствующая информация появилась в официальной группе принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".

По мнению бизнесмена, сразу после начала спецоперации на YouTube начали вести информационную войну против России. Пригожин считает, что этими действиями хотят очернить образ РФ в глазах пользователей.

"На YouTube распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы", – говорится в сообщении.

В связи с этим Пригожин попросил рассмотреть вопрос о признании компании Google LLC нежелательной на территории России. Бизнесмен выразил мнение, что организация публикует информацию, которая создает угрозы обороноспособности и безопасности страны.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию Алексей Пушков заявил, что обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру и предложил рассмотреть возможность блокировки YouTube в России. Тогда он уточнил, что речь может идти о временной блокировке в качестве последнего предупреждения.



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