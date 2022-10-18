В России могут заблокировать YouTube

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию Алексей Пушков обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России, сообщает ТАСС.

"Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложениями о введении оборотного штрафа для Google и о том, чтобы продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ", – сказал он.

По словам Пушкова, речь может идти о временной блокировке в качестве последнего предупреждения.

Ранее сообщалось, что аккаунты Совета Федерации РФ на видеохостинге YouTube заблокировали из-за санкций, все материалы с каналов были удалены.

В марте Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik. До этого видеохостинг заблокировал монетизацию некоторых российских каналов.

После этого в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения YouTube в отношении российских СМИ и обеспечить доступ к ним для пользователей из России, а также прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ на площадке видеохостинга. Реакции от компании не последовало.

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