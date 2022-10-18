11:25Технологии
В России могут заблокировать YouTube
Фото: depositphotos/Djemphoto
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию Алексей Пушков обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России, сообщает ТАСС.
"Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложениями о введении оборотного штрафа для Google и о том, чтобы продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ", – сказал он.
По словам Пушкова, речь может идти о временной блокировке в качестве последнего предупреждения.
Ранее сообщалось, что аккаунты Совета Федерации РФ на видеохостинге YouTube заблокировали из-за санкций, все материалы с каналов были удалены.
В марте Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik. До этого видеохостинг заблокировал монетизацию некоторых российских каналов.
После этого в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения YouTube в отношении российских СМИ и обеспечить доступ к ним для пользователей из России, а также прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ на площадке видеохостинга. Реакции от компании не последовало.
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