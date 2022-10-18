Google заблокировал аккаунты Совфеда РФ на YouTube

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Аккаунты Совета Федерации РФ на видеохостинге YouTube заблокировали из-за санкций, все материалы с каналов удалены. Об этом сообщает официальный телеграм-канал СФ.

"Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", – процитировал Совфед сообщение от Google.

На YouTube СФ публиковал информацию и свои материалы более 8 лет. В аккаунтах организовывались прямые трансляции собраний и заседаний, комитетов, конгрессов и форумов. Помимо этого, на видеохостинге выкладывались оценки и комментарии сенаторов по актуальной повестке, а также программы об истории государства РФ.

В марте Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik. До этого видеохостинг заблокировал монетизацию некоторых российских каналов.

После этого в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения YouTube в отношении российских СМИ и обеспечить доступ к ним для пользователей из России, а также прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ на площадке видеохостинга. Реакции от компании не последовало.

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