13:41Технологии
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда на YouTube
Фото: depositphotos/lucidwaters
Роскомнадзор потребовал от Google немедленно восстановить аккаунты Совфеда на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.
В Роскомнадзоре отметили, что действия видеохостинга рассматриваются как акт цензуры и грубая попытка ограничить информационную работу российского государственного органа. Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении официальных каналов верхней палаты парламента.
"Роскомнадзор настоятельно рекомендует российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, работающие в российской юрисдикции и соблюдающие российское законодательство", – говорится в сообщении.
Отмечается, что видеоконтент Совфеда можно посмотреть на платформе Rutube.
Блокировку аккаунтов СФ на YouTube прокомментировала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она выразила мнение, что глобальные интернет-гиганты стали инструментом в руках недругов РФ.
"Блокировкой противники поставили пятерку работе сенаторов, поскольку подобного рода антироссийские проявления свидетельствуют о том, что все мы, в Совфеде, делаем правильно", – сказала Ковитиди в беседе с RT.
Ранее сообщалось, что аккаунты Совфеда на YouTube заблокировали. В аккаунтах проводились онлайн-трансляции заседаний, комитетов и форумов. Также публиковались видеоматериалы с комментариями сенаторов по актуальной повестке, а также программы об истории российского государства.
После этого глава комиссии верхней палаты парламента по информационной политике и взаимодействию Алексей Пушков обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России.
По его словам, речь может идти о временной блокировке в качестве последнего предупреждения.
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