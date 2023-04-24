Токио выразил протест Москве из-за признания нежелательной НПО

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Япония выразила протест РФ после того, как Генпрокуратура России признала неправительственную организацию (НПО) "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" нежелательной в стране. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

По его словам, организация является сообществом бывших жителей Южный Курил и их потомков, которая выступала за подписание мирного договора между двумя странами.

"Следовательно, то, на чем настаивает Россия, является односторонним и не соответствует (реальному положению вещей. – Прим. ред.)", – приводит его слова РИА Новости.

Генсек японского правительства пояснил, что бывшие жители островов мечтают о решении территориальной проблемы и ожидают возобновления разрешения на посещение могил.

Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной 21 апреля. В ведомстве пришли к выводу, что деятельность организации направлена на нарушение территориальной целостности РФ путем агитирования за отделение от страны территории, включая острова Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.

