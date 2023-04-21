ГП признала нежелательной в РФ деятельность "Союза жителей островов Тисима и Хабомаи"

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Гепрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность японской неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" (Япония. – Прим. ред.) направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", – заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что целью организации является отделение от РФ частей ее территории, включая острова Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.

В конце марта этого года Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность неправительственной организации латвийский "Свободный университет" (Briva Universitate). В ведомстве подчеркнули, что обучение проявляет у студентов заведения неприязнь к России и навязывает им ультралиберальную модель европейской демократии.

19 апреля министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных неправительственных организаций, нежелательных на территории РФ, "Свободный университет". В ведомстве уточнили, что организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

