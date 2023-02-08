Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Московской Хельсинкской группы

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту правозащитной организации Московская Хельсинкская группа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ограничения ввели на постоянной основе в связи с размещением запрещенного контента. На сайте выявили материалы, содержащие недостоверную информацию, а также информацию, которая дискредитирует Вооруженные силы Российской Федерации.

Запрет действует на основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд принял решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы по иску, который был направлен российским министерством юстиции.

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