ГП РФ признала нежелательной деятельность латвийского "Свободного университета"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность неправительственной организации "Свободный университет". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Деятельность иностранной неправительственной организации "Свободный университет" признана нежелательной на территории РФ. Решение принято Генпрокуратурой России по результатам проведения проверки", – заявили в ведомстве.

Университет находится в Латвии и был основан в том числе гражданами России, которые были признаны иностранными агентами, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Отмечается, что преподаватели и профессора учреждения популяризируют деятельность организаций, признанных на территории РФ экстремистскими. Литература, которая используется и распространяется внутри стен университета, призывает к изменению основ конституционного строя и имеет ярко выраженный антироссийский характер.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что учебный процесс формирует у студентов заведения неприязнь к России и навязывает им ультралиберальную модель европейской демократии.

Уточняется, что деятельность университета, в состав которого входят граждане, ставящие под вопрос территориальную целостность РФ, представляет угрозу основам конституционного строя страны.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России, отметили в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинской организации "KpымSOS". Уточняется, что данная организация сформулировала свои цели следующим образом: "деоккупация и реинтеграция" Крыма, обеспечение его возврата в состав Украины. В надзорном ведомстве указали на то, что "KpымSOS" посягала на территориальную целостность РФ.

Москва при необходимости может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США

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