Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу британского "Института госуправления"

Фото: depositphotos/Photocreo

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность британской организации "Институт государственного управления", сообщает РИА Новости.

Надзорное ведомство установило, что в связи с агрессивной, милитаристской риторикой со стороны функционеров организации ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности России.

В частности, по данным ГП, при участии организации фабриковались "доказательства" вмешательства России во внутренние дела европейских государств, организовывались русофобские конференции и готовились соответствующие документы.

Информацию о принятом решении направили в Минюст РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность польской организации "Форум свободных народов ПостРоссии" (Free Nations of PostRussia Forum).

До этого сообщалось, что ГП признала нежелательной организацию Transparеncy International. По данным ведомства, она вмешивалась во внутренние дела России. Отмечалось, что штаб-квартира Transparеncy International расположена в Берлине, а руководят ей не российские граждане.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!