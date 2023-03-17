ГП РФ признала нежелательной деятельность "Форума свободных народов ПостРоссии"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность польской организации "Форум свободных народов ПостРоссии" (Free Nations of PostRussia Forum). Об этом информирует сайт ведомства.

"Установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, а ее руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, призывают к нарушению территориальной целостности РФ и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГП признала нежелательной организацию Transparеncy International. По данным ведомства, она вмешивалась во внутренние дела России.

Отмечалось, что штаб-квартира Transparеncy International расположена в Берлине, а руководят ей не российские граждане.

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