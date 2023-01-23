Генпрокуратура РФ признала фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Российская Генпрокуратура признала фонд Андрея Сахарова нежелательной в стране организацией. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов 23 января Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation, США", – отмечается в материале.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура признала нежелательной на территории страны работу шведской организации "Русский антивоенный комитет".

Официальный представитель ведомства Андрей Иванов обратил внимание на то, что работа заведения может стать угрозой конституционного строя и безопасности России. Все данные, изученные Генпрокуратурой, направили в Минюст.

До этого в РФ также признали нежелательной деятельность американского Международного центра имени Вудро Вильсона.

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