ГП признала нежелательной в РФ деятельность шведского Русского антивоенного комитета

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Российская Генпрокуратура признала нежелательной на территории страны работу шведской организации "Русский антивоенный комитет". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Ryska Antikrigskommitteten i Sverige (Русский антивоенный комитет в Швеции)", – заявил он.

Представитель ведомства также поделился, что работа заведения может стать угрозой конституционного строя и безопасности России. Все данные, изученные Генпрокуратурой, направили в Минюст.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции призвало ликвидировать правозащитную организацию Московская Хельсинкская группа. Иск уже прошел регистрацию, однако дата рассмотрения пока что не назначена.

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