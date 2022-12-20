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Новости

20 декабря, 16:36

Политика

Минюст РФ попросил ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российское министерство юстиции направило иск с просьбой ликвидировать правозащитную организацию Московскую Хельсинкскую группу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.

"В суд поступил иск главного управления Минюста РФ о ликвидации Московской Хельсинкской группы", – говорится в сообщении.

В суде уточнили, что иск уже зарегистрировали. Однако дата его рассмотрения на данный момент не назначена.

Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность американского Международного центра имени Вудро Вильсона нежелательной на территории России.

После изучения материалов прокуратура пришла к выводу, что работа фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

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