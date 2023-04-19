Минюст РФ признал нежелательным латвийский "Свободный университет"

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Министерство юстиции Российской Федерации внесло в перечень иностранных неправительственных организаций, нежелательных на территории РФ, латвийский "Свободный университет" (Briva Universitate). Информацию об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.

"Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 30 марта 2023 года", – отметили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры РФ, "Свободный университет" располагается на территории Латвии. Его основали российские граждане, включая тех, кто в настоящее время признан иноагентами в России.

Уточняется, что профессорско-преподавательский состав популяризирует деятельность экстремистских организаций. Кроме того, в университете разрабатывают и используют литературу, которая имеет антироссийский характер. В ней под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность неправительственной организации "Свободный университет.

В ведомстве подчеркнули, что учебный процесс формирует у студентов заведения неприязнь к России и навязывает им ультралиберальную модель европейской демократии.

