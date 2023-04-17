В Кремле прокомментировали протест в Токио в связи с военными маневрами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал протест в Токио в связи с военными учениями Российской Федерации вблизи Курильских островов.

"Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков заявил, что внезапная проверка на Тихоокеанском флоте (ТОФ) России 14 апреля является обычной практикой, которая за последние годы постоянно проводилась. По его словам, она призвана проверить уровень боеготовности российских сил. Песков также добавил, что в планах у Владимира Путина нет участия в этапе учений флота.

17 апреля Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу сообщил, что первый этап внезапной проверки на Тихоокеанском флоте (ТОФ) прошел на очень высоком уровне. По его словам, сегодня есть явные приоритеты применения вооруженных сил и прежде всего это касается украинского направления. При этом задачу развития флота никто не отменял.



Шойгу объявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!