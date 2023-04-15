Несколько районов Охотского моря и воздушное пространство над ними закроют – Минобороны РФ

Несколько районов Охотского моря и воздушное пространство над ними закроют из-за учений Тихоокеанского флота. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Масштабная внезапная проверка была объявлена накануне по решению верховного главнокомандующего. Ее цель – определение способности флота к отражению агрессии с морских и океанских направлений. Всего запланировано три этапа.

14 апреля боевые корабли, катера и суда вышли в назначенные районы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.