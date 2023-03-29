Новый подземный переход соединит станцию "Каховская" БКЛ метро и станцию "Севастопольская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты проводят строительство дополнительного подземного пешеходного перехода между станцией "Каховская" Большой кольцевой линии метро и станцией "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом информирует пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

По его словам, сейчас специалисты проводят подготовительные мероприятия по разработке грунта котлована для возведения подземного перехода. Его выложат под Севастопольской площадью вдоль улицы Каховки. Также к финальному этапу подошло сооружение ограждающих конструкций котлована. Помимо этого, работники проводят мероприятия по установке подпорного крепления действующих конструкций станции "Севастопольская".

"Дополнительный подземный переход составит в длину порядка 100 метров. К нему можно будет пройти, спустившись по лестнице со стороны западного вестибюля или поднявшись по лестнице с платформы станции "Каховская" БКЛ метро и пройдя через зону кассового зала западного вестибюля", – заявил Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что на данный момент совершить пересадку со станции "Каховская" на "Севастопольскую" несколькими способами. Например, пешеход может сделать это через переход, который находится на центральной части платформы.

Отмечается, что специалисты выполнят архитектурную отделку нового перехода со стилистикой западного вестибюля станции "Каховская". Ее создадут в сером и белом цветах.

Ранее Бочкарев рассказал, что в рамках реконструкции улицы Поляны в Южном Бутове возведут четыре подземных перехода. Заммэра отметил, что это поможет убрать некоторую часть светофоров с улицы Поляны, что обеспечит более оперативный проезд от магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до МКАД.

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