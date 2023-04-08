16:44Происшествия
Возгорание сухой травы произошло в районе 89 километра МКАД в Подмосковье
Фото: depositphotos/ALesik
Возгорание сухой травы произошло в районе 89 километра МКАД в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Сейчас горит сухая растительность – 300 метров по фронту – в районе 89-го километра МКАД со стороны области", – отметили в сообщении
В экстренных службах добавили, что на месте работают пожарный. Для ликвидации огня направлены все силы.
Отмечается, что 7 апреля вечером было зафиксировано первое возгорание сухой травы в районе поселения Десеновское. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что сухая трава загорелась в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 10 гектаров.
Спасатели принимали все меры для скорейшей локализации пожара. К ликвидации возгорания были привлечены 8 единиц спецтехники и 39 человек личного состава.
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