Возгорание сухой травы произошло в районе 89 километра МКАД в Подмосковье

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Возгорание сухой травы произошло в районе 89 километра МКАД в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Сейчас горит сухая растительность – 300 метров по фронту – в районе 89-го километра МКАД со стороны области", – отметили в сообщении

В экстренных службах добавили, что на месте работают пожарный. Для ликвидации огня направлены все силы.

Отмечается, что 7 апреля вечером было зафиксировано первое возгорание сухой травы в районе поселения Десеновское. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что сухая трава загорелась в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 10 гектаров.

Спасатели принимали все меры для скорейшей локализации пожара. К ликвидации возгорания были привлечены 8 единиц спецтехники и 39 человек личного состава.



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