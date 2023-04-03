Сухая трава загорелась в Екатеринбурге на площади 10 гектаров

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Сухая трава загорелась в Екатеринбурге, сообщается в телеграм-канале МЧС Свердловской области. Огонь вспыхнул на улице Ротной.

Площадь возгорания составила 10 гектаров. Огонь быстро распространяется из-за порывистого ветра. Есть угроза его распространения на жилые дома.

Тушение пожара осложняет отдаленность водоисточников. Спасатели принимают все меры для скорейшей локализации пожара. К ликвидации возгорания привлечены 8 единиц спецтехники и 39 человек личного состава.

Ранее пожар произошел в производственном здании в Советском округе города Омска на площади в 3,5 тысячи квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание. В тушении пожара были задействованы 65 человек и 16 единиц техники.

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