Пожар произошел на заводе "Фрегат" в Воскресенске

Фото: 50.mchs.gov.ru

На территории завода "Фрегат" в подмосковном Воскресенске произошло возгорание. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Пожар произошел в металлическом цеху аккумуляторов. К настоящему времени возгорание удалось локализовать.

"В 22:39 локализация на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным пострадавших нет", – говорится в сообщении.

До этого пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Самаре. Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП не было.



Пожар произошел в жилом доме 1899 года постройки в Самаре

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!