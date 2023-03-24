Открытое горение устранили в научно-производственном комплексе на Урале

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

Открытое горение устранили в научно-производственном комплексе в городе Арамиле на Урале, сообщили в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", – отметили в сообщении.

В МЧС добавили, что пожарным дознавателям предстоит узнать о причине возгорания. Эксперты уже работают на месте происшествия.

Утром 24 марта огонь охватил здание научно-производственного холдинга "ВМП" на улице Клубной в городе Арамиле. До приезда пожарных предприятие успели самостоятельно покинуть 110 человек.

Возгорание удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте происшествия будет развернут оперштаб для координации действий сил и средств пожарной охраны.



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