17:00Происшествия
Открытое горение устранили в научно-производственном комплексе на Урале
Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"
Открытое горение устранили в научно-производственном комплексе в городе Арамиле на Урале, сообщили в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.
"Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", – отметили в сообщении.
В МЧС добавили, что пожарным дознавателям предстоит узнать о причине возгорания. Эксперты уже работают на месте происшествия.
Утром 24 марта огонь охватил здание научно-производственного холдинга "ВМП" на улице Клубной в городе Арамиле. До приезда пожарных предприятие успели самостоятельно покинуть 110 человек.
Возгорание удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте происшествия будет развернут оперштаб для координации действий сил и средств пожарной охраны.
Здание научно-производственного комплекса загорелось под Екатеринбургом
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!