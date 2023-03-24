Научно-производственный комплекс загорелся в Свердловской области

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

В городе Арамиле в Свердловской области загорелся научно-производственный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"В 10:23 (08:23 по московскому времени. – Прим. ред.) на пульт пожарной охраны города Арамиля поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. По оперативной информации, площадь пожара составляет 3 000 квадратных метров", – говорится в сообщении.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 110 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время огонь ликвидируют 49 специалистов и 16 единиц техники, сохраняется угроза перехода пламени на склад с горючими жидкостями.

Ранее пожар произошел на химзаводе "Тонкий органический синтез" в подмосковном Долгопрудном. Там загорелась цистерна для хранения толлового масла, однако возгорание удалось оперативно локализовать на площади 50 квадратных метров.



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