Пожар произошел на химзаводе в подмосковном Долгопрудном

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар начался на территории предприятия химической промышленности "Тонкий органический синтез" в подмосковном Долгопрудном, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По адресу: Лихачевский проезд, дом 5В, на территории предприятия "Тонкий органический синтез" произошел пожар. Горит цистерна для хранения таллового масла объемом 12 кубометров", – заявил собеседник информагентства.

Возгоранию присвоен третий уровень сложности. В результате распространения огня пострадал один человек.

Позже стало известно, что пожар был локализован на площади в 50 квадратных метров. По состоянию на 20:51 по московскому времени открытое горение ликвидировали.

Ранее сообщалось о гибели человека в крупном пожаре в Калининграде. Возгорание произошло в жилом доме. Во время тушения потребовалось эвакуировать 15 человек.

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