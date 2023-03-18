В Москве на Новой Басманной произошел пожар в Петропавловском храме

В Москве на Новой Басманной улице произошел пожар в Петропавловском храме. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы произошедшего.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Москве, возле православного храма загорелись строительные леса на площади 10 квадратных метров. В данный момент пожар уже потушили, в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее пожар площадью 4 320 квадратных метров произошел на складе на улице Зеленой в городском округе Одинцово. Через некоторое время пожарным удалось потушить крупное возгорание. Информации о возможных пострадавших в результате пожара не поступало.

До этого возгорание произошло в столичном центре психического здоровья детей и подростков. Из-за пожара из здания пришлось оперативно эвакуировать 25 детей.

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