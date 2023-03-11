Один человек погиб при пожаре в квартире на улице Генерала Кузнецова

Фото: vk.com/incidentsinmoscow

Один человек погиб в результате пожара в квартире на улице Генерала Кузнецова. О происшествии рассказали в Главном управлении МЧС России по Москве.

"Поступила заявка о пожаре в квартире на четвертом этаже 14-этажного жилого дома, расположенного по адресу: улица Генерала Кузнецова, дом № 27, корпус 1", – передает Агентство "Москва" сообщение спасателей.

С огнем удалось справиться в 17:56. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Пожарные спасли одного человека, еще один гражданин пострадал. Внутри квартиры спасатели обнаружили одного погибшего.

Ранее сообщалось о пожаре в Подмосковье в районе поселка Развилка. Тогда огонь охватил помещение на первом этаже в строящемся жилом комплексе.

До этого пожар произошел в Брянской области в здании с гостиницами и магазинами. Многофункциональное здание горело на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Обошлось без пострадавших.



Пожар произошел на улице Генерала Кузнецова

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