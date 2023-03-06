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06 марта, 22:20

Происшествия

В Брянской области загорелось здание с гостиницами и магазинами

Фото: МЧС России

В Брянской области загорелось здание с гостиницами и магазинами, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, многофункциональное здание горит на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

В ликвидации пожара принимают участие 82 человека и 30 единиц техники. В 21:53 пожар локализовали.

Взрыв прогремел на Московском коксогазовом заводе в Видном "Мечела" накануне вечером. Он спровоцировал пожар. Огонь сначала охватил насосную колонну с бензолом, а затем распространился на площади около 200 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. В компании "Мечел" пообещали провести расследование инцидента.

Пламя охватило коксогазовый завод в подмосковном Видном

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