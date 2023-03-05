Пожар на коксогазовом заводе "Мечела" в подмосковном Видном локализован

Фото: МЧС России

Возгорание, произошедшее в результате взрыва на коксогазовом заводе "Мечела" в подмосковном Видном, удалось локализовать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

В результате происшествия пострадавших не зафиксировали. Представитель компании поделился, что угрозы окружающей среде нет.

"Будет создана комиссия для расследования причин произошедшего", – заявил он.

О взрыве на коксогазовом заводе стало известно вечером в воскресенье, 5 марта. Пламя охватило насосную колонну с бензолом. ЧП произошло по адресу Белокаменное шоссе, дом 13.

После взрыва в небо поднялся огненный факел высотой 20 метров. Это стало причиной возгорания, специалисты приступили к его ликвидации. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.

Московский коксогазовый завод ("Москокс") выпускает кокс, бензол и каменноугольную смолу. Предприятие входит в горнодобывающую и металлургическую компанию "Мечел".

Пламя охватило коксогазовый завод в подмосковном Видном

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