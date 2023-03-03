Двух женщин снесло сошедшим с крыши снегом в Кузбассе

В Кемеровской области двух женщин снесло на дорогу сошедшим с крыши фабрики снегом. ЧП произошло 24 февраля, однако только сейчас в соцсетях начала распространяться видеозапись с места происшествия.

На кадрах видно, как две женщины идут вдоль дороги. Неожиданно с крыши местной швейной фабрики на них сходит лавина снега. От удара женщин отбрасывает на дорогу, где за несколько секунд до этого проезжал грузовик. Очевидцы помогли пострадавшим встать.

Инцидент случился в городе Тайге. Снег там также раздавил несколько автомобилей. По предварительным данным, помощь врачей пострадавшим не потребовалась.

Прокуратура Кузбасса организована проверку исполнения законодательства о благоустройстве. В ходе нее будет дана оценка действиям собственника строения по своевременной очистке кровли от снега и наледи.

В декабре 15-летний подросток погиб в подмосковном Красногорске в результате падения на него снега с крыши частного дома. На мальчика упала снежная глыба. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти пострадавшего.

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