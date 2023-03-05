В Иркутске произошел крупный пожар в строящемся многоэтажном доме

В Иркутске пожарные тушат крупное возгорание на стройке 16-этажного дома. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о пожаре поступило 5 марта в 4:46 по местному времени (4 марта в 23:46 по московскому времени).

В ведомстве сообщили, что из-за постоянной угрозы обрушения строительных конструкций пожарные не могли подняться наверх, чтобы приступить к тушению огня. Для установки специальной высотной техники, которая подает воду наверх, на месте также не предусмотрена соответствующая площадка.

"В течение часа пожарные вручную разбирали завалы строительного материала и различных металлических конструкций, чтобы установить подъемники. В настоящее время производится проливка строительной опалубки на верхних этажах. На месте работают 7 единиц техники и 20 человек", – говорится в сообщении МЧС.

В 8:15 по местному времени (3:15 по Москве) пожар был локализован на площади 260 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что в результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Ранее склад с пластиком загорелся на Ленинградском шоссе в Москве. Площадь пожара составляла 250 квадратных метров. В скором времени возгорание удалось потушить.

До этого пожар 1,2 тысячи квадратных метров произошел в ресторанно-гостиничном комплексе в Омске. Предварительно, людей в здании не было. Через некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение.

Пожар на складе с пластиком на Ленинградском шоссе потушили

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