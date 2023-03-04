20:35Происшествия
Пожар на складе с пластиком на Ленинградском шоссе потушили
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Возгорание на складе с пластиком на Ленинградской улице в Москве потушили. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ.
До этого спасателям удалось локализовать пожар на площади 250 квадратных метров.
"В 20:20 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.
О пожаре в ангаре на Ленинградском шоссе, 290а стало известно около 19:00. На место ЧП незамедлительно выехали спасатели.
Позже сообщалось, что в здании обрушилась крыша. О пострадавших информации не было.
Пожар на складе с пластиком на Ленинградском шоссе потушили
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