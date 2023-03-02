Один человек погиб при пожаре в торгово-офисном здании Санкт-Петербурга

Фото: МЧС России

Один человек стал жертвой пожара в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

"Из здания эвакуированы более 100 человек. К сожалению, на месте пожара обнаружен погибший", – отметили в пресс-службе местного управления МЧС.

Днем 2 марта пожар произошел в здании Московского политехнического университета. Для ликвидации возгорания потребовалась эвакуация людей.

В конце февраля на площади в 40 квадратных метров загорелась квартира жилого дома на Донбасской улице. По оценке Следственного комитета, возгорание могло произойти из-за нарушений при использовании газового оборудования.

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