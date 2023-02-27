Пожар произошел на Донбасской улице в Москве в понедельник, 27 февраля. Об этом сообщили в Управлении МЧС по столице.

"...в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о происшествии по адресу ЮАО, улица Донбасская, дом 6. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание на 9 этаже 9-ти этажного жилого здания", – заявили в ведомстве.

По информации МЧС, огонь охватил квартиру на площади в 40 квадратных метров. Из помещения вывели двух человек, в том числе ребенка.

На данный момент возгорание ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало. Информация об инциденте уточняется.

Ранее сообщалось, что при взрыве газа в жилом доме в Ульяновке пострадали два человека. В результате инцидента возникло возгорание на площади в 5 квадратных метров.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!