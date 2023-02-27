Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ульяновске

Фото: 73.mchs.gov.ru

В жилом доме в Ульяновске произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В Ульяновске на улице Ефремова произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома. Пострадали два человека", – говорится в сообщении.

При этом в региональном управлении МЧС рассказали об одном пострадавшем. Из-за происшествия пришлось эвакуировать 10 человек.

По словам собеседника издания, после хлопка появилось возгорание на площади 5 квадратных метров. Также в результате взрыва в доме выбило стекла.

Ранее в частном доме в поселке Дзержинка Верхнеуральского района Челябинской области случился хлопок бытового газа, из-за которого погиб один человек. В жилом доме произошла разгерметизация пятилитрового газового баллона.

Также взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска утром 9 февраля. Из-за взрыва обрушился подъезд, начался пожар.

Суд арестовал фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!